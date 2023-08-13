Між окупантами сталася перестрілка 11 серпня в селі Урзуф, що неподалік Маріуполя. Відомо, що "самоліквідувалися" також 4 російських військових.
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Загинуло 7 цивільних людей
Радник мера Маріуполя повідомив, що унаслідок перестрілки загинуло 7 цивільних осіб:
- двоє дівчат-підлітків;
- четверо хлопців;
- жінка.
Кадирівців пустили на відпочинок в Урзуф та у них виник конфлікт з місцевою військовою комендатурою. Почали погони зривати один одному та виникла перестрілка,
– повідомив Андрющенко.
Що відомо про УрзуфУрзуф – це село, яке розташоване у південній частині Донецької області, близько за 50 кілометрів від Маріуполя. Населений пункт перебуває під окупацією від лютого 2022 року. За даними останнього перепису, який проводили ще у 2001 році, в Урзуфі проживало майже три тисячі людей.
Що відбувається в Маріуполі: останні новини
- Маріупольські партизани на одному з військових об'єктів отруїли російських офіцерів. Інцидент стався під час святкування дня ВМФ російськими військовими. Відомо, що до лікарні у важкому стані потрапило 17 російських військових, з яких вже двоє померло. Стан та подальша доля решти 15 росіян наразі невідома.
- Росіяни зазнають чималих втрат на південно-східному напрямку, тому окупантам доводиться залучати резерви. Так, лише на початку серпня російські загарбники через Маріуполь перекидали військову техніку у напрямку Бердянська. Андрющенко повідомляв, що окупанти перевезли близько 80 – 90 вантажівок.
- У Маріуполі росіяни відкрили супермаркет, де ще торік було трупозвалище. Андрющенко розповів, що окупанти намагаються створити ілюзію "відбудови", хоча самі й вщент зруйнували місто. Ба більше, на місці колишнього звалища загиблих людей вони влаштували розіграш безплатних пляшок не зрозуміло чого.