Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, хто насправді керує окупованим містом. За його словами, гроші розподіляються між трьома "гаманцями".
До вашої уваги Цинізм зашкалює: Росія "знайшла" для Маріуполя місто-побратим у Чечні
"Насправді в Маріуполя три власники на сьогодні – Санкт-Петербург, кадировці та ФСБ. Оці три структури й керують містом", – зазначив Андрющенко.
Єдина відмінність цих сил полягає в тому, хто в кого краде. Зокрема, мер Петербурга Алєксандр Бєглов наживається з російського бюджету, а кадировці – з того, що залишилось після України в Маріуполі.
Зі свого боку, ФСБ пов'язана із забудовниками та вивезенням зерна, звідки тягнуться ниточки до російського уряду.
Маріуполю знайшли місто-побратим
Росіяни призначили окупованому місту побратима – Грозний у Чечні. Цинізм такого рішення полягає в тому, що ці міста мають спільну долю – обидва зруйновані Росією і нею ж "відновлені".
Угоду про так зване поріднення уклали глава окупаційної адміністрації Маріуполя Олег Моргун і мер Грозного Хас-Магомед Кадиров 8 серпня.
"Віддали офіційно в контрибуцію кадировцям", – прокоментував "поріднення" міст Андрющенко.
Що відбувається в Маріуполі: останні новини
- В окупованому місті посилився терор проти місцевого населення. Загалом зникло вже понад 10 тисяч цивільних, доля більшості з яких залишається невідомою.
- Люди, які з різних причин залишились у Маріуполі, помітно маргіналізуються. Так, вони ринулись до супермаркету, відкритого на місці масового поховання.
- Водночас росіяни готуються до оборони Маріуполя. Вони риють окопи, готують оборонні споруди та мінують мости. Попри всі заходи, це не врятує ворога від наступу українських військових.