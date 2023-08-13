Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, хто насправді керує окупованим містом. За його словами, гроші розподіляються між трьома "гаманцями".

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"Насправді в Маріуполя три власники на сьогодні – Санкт-Петербург, кадировці та ФСБ. Оці три структури й керують містом", – зазначив Андрющенко.

Єдина відмінність цих сил полягає в тому, хто в кого краде. Зокрема, мер Петербурга Алєксандр Бєглов наживається з російського бюджету, а кадировці – з того, що залишилось після України в Маріуполі.

Зі свого боку, ФСБ пов'язана із забудовниками та вивезенням зерна, звідки тягнуться ниточки до російського уряду.

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Росіяни призначили окупованому місту побратима – Грозний у Чечні. Цинізм такого рішення полягає в тому, що ці міста мають спільну долю – обидва зруйновані Росією і нею ж "відновлені".

Угоду про так зване поріднення уклали глава окупаційної адміністрації Маріуполя Олег Моргун і мер Грозного Хас-Магомед Кадиров 8 серпня.

"Віддали офіційно в контрибуцію кадировцям", – прокоментував "поріднення" міст Андрющенко.

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