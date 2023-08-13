Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, кто действительно управляет оккупированным городом. По его словам, деньги распределяются между тремя "кошельками".

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"На самом деле у Мариуполя три владельца сегодня – Санкт-Петербург, кадыровцы и ФСБ. Эти три структуры и управляют городом", – отметил Андрющенко.

Единственное отличие этих сил состоит в том, кто у кого ворует. В частности, мэр Петербурга Александр Беглов наживается из российского бюджета, а кадыровцы – из того, что осталось после Украины в Мариуполе.

Со своей стороны, ФСБ связана с застройщиками и вывозом зерна, откуда тянутся ниточки к российскому правительству.

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Россияне назначили оккупированному городу побратима – Грозный в Чечне. Цинизм такого решения состоит в том, что эти города имеют общую судьбу – оба разрушены Россией и ею же "восстановлены".

Соглашение о так называемом породнении заключили глава оккупационной администрации Мариуполя Олег Моргун и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров 8 августа.

"Отдали официально в контрибуцию кадыровцам", – прокомментировал "родство" городов Андрющенко.

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