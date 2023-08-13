Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, кто действительно управляет оккупированным городом. По его словам, деньги распределяются между тремя "кошельками".
Вашему вниманию Цинизм зашкаливает: Россия "нашла" для Мариуполя город-побратим в Чечне
"На самом деле у Мариуполя три владельца сегодня – Санкт-Петербург, кадыровцы и ФСБ. Эти три структуры и управляют городом", – отметил Андрющенко.
Единственное отличие этих сил состоит в том, кто у кого ворует. В частности, мэр Петербурга Александр Беглов наживается из российского бюджета, а кадыровцы – из того, что осталось после Украины в Мариуполе.
Со своей стороны, ФСБ связана с застройщиками и вывозом зерна, откуда тянутся ниточки к российскому правительству.
Мариуполю нашли город-побратим
Россияне назначили оккупированному городу побратима – Грозный в Чечне. Цинизм такого решения состоит в том, что эти города имеют общую судьбу – оба разрушены Россией и ею же "восстановлены".
Соглашение о так называемом породнении заключили глава оккупационной администрации Мариуполя Олег Моргун и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров 8 августа.
"Отдали официально в контрибуцию кадыровцам", – прокомментировал "родство" городов Андрющенко.
Что происходит в Мариуполе: последние новости
- В оккупированном городе усилился террор против местного населения. В общей сложности исчезло уже более 10 тысяч гражданских, судьба большинства из которых остается неизвестной.
- Люди, по разным причинам оставшиеся в Мариуполе, заметно маргинализируются. Так, они ринулись в супермаркет, открытом на месте массового захоронения.
- В то же время россияне готовятся к обороне Мариуполя. Они роют окопы, готовят оборонные сооружения и минируют мосты. Несмотря на все меры, это не спасет врага от наступления украинских военных.