Это 24 Каналу прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, раненых тайком везли в направлении Донецка.

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"Кадыровцы находятся в Мариуполе с первых дней оккупации. Комбинат Ильича отдали Кадырову как маржинальное достижение", – сказал Андрющенко.

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Враг вытаскивает из комбината все, что можно вытащить, – уголь, металл, оборудование. Всё это идет на Россию.

После "хлопка" оккупанты активно ищут виновных в самом Мариуполе. Местным жителям очень неспокойно, но они держатся.

Как кадыровцы ведут себя в Мариуполе

Тикток-войска делают вид, что стоят отдельно от других российских подразделений. Они показательно "хорошо" ведут себя перед местным населением, чтобы найти бесплатную рабочую силу на комбинате. Однако люди не поддаются на такие низкопробные манипуляции.

Кадыровцы в Мариуполе не военные как таковые. Они не выполняют боевые задания, а совершают грабеж.

Обратите внимание! Кадыровцы несут потери не только в Мариуполе. Россия пыталась усилить Бахмутское направление благодаря бойцам спецотряда "Ахмат", однако их разбили еще на подходе к городу-крепости.

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