Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В последнее время вертолетов в направлении Бердянска стало больше, и летят они очень низко, чтобы избежать украинских радаров и нашей системы ПВО.

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"Наши люди из Приморского направления говорят, что слышат взрывы, глухую канонаду со стороны Бердянска. Вероятно, это доносятся звуки с фронта, и тогда я связываю это в единую логическую цепочку. Будем надеяться, что завтра мы увидим большее количество "хороших русских". И узнаем о каком-то очередном продвижении в рамках нашего наступления", – прокомментировал ситуацию советник мэра.

В Мариуполе активизировалась вражеская авиация: смотрите видео

Взрывы на Запорожье

Напомним, утром 10 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что накануне днем и ночью в городе раздались взрывы. Вероятно, под удар попали точки скопления оккупантов и места расположения техники врага. Позже взрываться начало в Бердянске: прилетело на полигон, где были размещены вражеские подразделения.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко