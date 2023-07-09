Мелитопольцы слышали звуки взрыва на севере города. Об этом пишет 24 Канал.
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Что известно о взрыве на Запорожье
Городской голова отметил, что оккупанты громко завершают неделю.
По предварительной информации, что-то произошло в ангаре села Заречное, превращенном во вражескую базу,
– отметил Иван Федоров.
У оккупантов пылает / Фото с телеграмма Федорова
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Где находится село Заречное: смотрите карту
Агенты "Атеш" пробрались в ряды росгвардии в Мелитополе
Недавно в партизанском движении сообщили, что агенты "Атеш" вступили в ряды росгвардии. Сделали это, чтобы знать о планах агрессора.
"Россияне даже не подозревают, кто среди них. С каждым днем все больше военнослужащих России переходят на правильную сторону. Мы собираем информацию, готовим мероприятия и саботируем приказы", – подчеркнули партизаны.