Сетью уже распространяется немало видео, на которых можно увидеть яркое зарево. Также ролики сопровождаются изумленными возгласами очевидцев. Такого они не видели – это точно.

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Журналист Денис Казанский отметил, что в Суходольске "как шаг доброй воли, демилитаризовался склад селитры". По его словам, сильные взрывы слышат жители Сорокиного и Молодогвардейска.

В Суходольске ярко пылает: смотрите видео

Это глубочайший тыл. Туда еще не прилетали. Кажется, снарядный голод в русской армии в ближайшее время немного усилится.

– говорит Казанский.

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В Суходольске ярко пылает: смотрите видео

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Он также отметил, что в Суходольске "настоящий конец света". По его словам, там уничтожить удалось очень большой склад. Собственно журналист подчеркнул, что последний раз такое фиксировали летом 2022 года, когда наши защитники только начали работать с HIMARS.

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