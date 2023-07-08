Мережею вже шириться чимало відео, на яких можна побачити яскраву заграву. Також ролики супроводжуються враженими вигуками очевидців. Такого вони не бачили – це точно.
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На Луганщині розважається "Бавовнятко"
Журналіст Денис Казанський зауважив, що у Суходільську "як крок доброї волі, демілітаризувався склад селітри". За його словами, сильні вибухи чують мешканці Сорокиного та Молодогвардійська.
У Суходільську яскраво палає: дивіться відео
Це глибокий тил. Туди ще не прилітали. Здається, снарядний голод у російської армії найближчим часом трохи посилиться,
– каже Казанський.
Очевидці шоковані "бавовною": дивіться відео 18+ (нецензурна лексика)
У Суходільську яскраво палає: дивіться відео
Очевидці зняли вибухи у Суходільську: дивіться відео
Він також зауважив, що у Суходільську "справжній кінець світу". За його словами, там знищити вдалося дуже великий склад. Власне, журналіст підкреслив, що востаннє таке фіксували влітку 2022 року, коли наші захисники лиш почали працювати з HIMARS.
"Бавовна" цвіте також у Макіївці
- В окупованій Макіївці, що на Донеччині, також вкрай неспокійно окупантам. Упродовж останніх кількох днів там дуже активно розцвітала "бавовна". Відповідними повідомленнями рясніють місцеві телеграм-канали.
- Другий вибух за 6 липня чули близько 16:00. Мешканці заявили, що у населеному пункті міг статися прильот. Власне, через кілька секунд на місці влучання у небо здійнявся чорний стовп диму. Відомо, що бачили його з усіх районів міста.
- Але і це ще не все. Цей самий чорний стовп диму могли побачити й у сусідніх населених пунктах. Кадри, викладені в мережу, демонструють, що очевидці споглядали "бавовну" також у селищі Ханженкове.
- Зауважимо, що поки незрозуміло, куди ж влучили у Макіївці. Так само невідомо, чи є руйнування або постраждалі. Додамо, що Збройні Сили не заявляли про свою причетність до "бавовни".
- Можливо, в останній або майбутній статистиці втрат ворога можна буде побачити результати роботи "Бавовнятка" у Макіївці. Наразі ж можемо зауважити, що впродовж 6 липня на той світ відправили 510 окупантів, а від початку повномасштабного вторгнення – 232 810 бійців так званої "другої армії світу".