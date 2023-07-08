Мережею вже шириться чимало відео, на яких можна побачити яскраву заграву. Також ролики супроводжуються враженими вигуками очевидців. Такого вони не бачили – це точно.

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Журналіст Денис Казанський зауважив, що у Суходільську "як крок доброї волі, демілітаризувався склад селітри". За його словами, сильні вибухи чують мешканці Сорокиного та Молодогвардійська.

У Суходільську яскраво палає: дивіться відео

Це глибокий тил. Туди ще не прилітали. Здається, снарядний голод у російської армії найближчим часом трохи посилиться,

– каже Казанський.

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У Суходільську яскраво палає: дивіться відео

Очевидці зняли вибухи у Суходільську: дивіться відео

Він також зауважив, що у Суходільську "справжній кінець світу". За його словами, там знищити вдалося дуже великий склад. Власне, журналіст підкреслив, що востаннє таке фіксували влітку 2022 року, коли наші захисники лиш почали працювати з HIMARS.

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