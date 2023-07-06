Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Згодом на другого за день прильоту у Макіївці в небо піднявся чорний стовп густого диму, передає 24 Канал.
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У Макіївці знову прильот
Жителі тимчасово окупованої Макіївки у Донецькій області близько 16 години повідомили про вибухи у місті. Люди зазначили, що у цьому населеному пункті буцімто стався "прильот".
У Макіївці третій день поспіль трапляються прильоти: дивіться відео
Через кілька секунд на місці "прильоту" утворився чорний стовп диму. Його бачили у всіх районах окупованого міста.
У Макіївці знову бачили чорний стовп диму: дивіться відео
Крім цього, цей стовп диму бачили й у сусідніх до Макіївки населених пунктах. Зокрема, кілька кадрів виклали у мережу й жителі селища Ханженкове.
У Ханженковому також бачили дим з Макіївки: дивіться відео
Наразі достеменно невідомо, куди саме влучили у Макіївці, і чи є постраждалі або руйнування будівель. У Збройних Силах наразі не висловлювалися щодо причетності до цього удару.
У Макіївці не повідомили, куди саме влучили: дивіться відео
У Макіївці вже кілька днів неспокійно
- Про перші вибухи у Макіївці повідомляли 4 липня. Тоді у Збройних Силах нашої держави розповіли, що вдалося знищити великий склад з паливно-мастильними матеріалами.
- Далі "бавовна" завітала в тимчасово окуповану Макіївку вже ввечері 5 липня. Зокрема, розповідали про вибухи біля нафтобази окупантів у місті.
- Ще один "прильот" стався у Макіївці вранці 6 липня. Внаслідок цього утворився густий стовп чорного диму. Під час цього удару знищили об'єкт логістики окупантів, який вони використовували для перевезення своєї техніки та особового складу.