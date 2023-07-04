Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Стовп диму бачили у кількох районах міста, а також у сусідніх населених пунктах, передає 24 Канал.
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Біля Донецька бачили прильот
Один з місцевих жителів опублікував відео, на якому чітко видно, як поблизу його будинку стався потужний вибух. На кадрах видно, як після прильоту у небо підіймається вогняний дим.
Біля окупованого Донецька бачили вибухи: дивіться відео
Згодом стало відомо, що цей прильот стався в окупованій Макіївці поблизу Донецька. На іншому відео місцева жителька розповіла, що "щось конкрєтне взривається".
У Макаївці поблизу Донецька щось вибухнуло: дивіться відео
Згодом розслідувачі InformNapalm запевнили, що прильот стався по одній із нафтобаз в окупованому місті. Однак згодом у Збройних Силах офіційно підтвердили, що внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів.
Прильот у Макіївці стався, ймовірно, по нафтобазі: дивіться відео
У місцевих телеграм-каналах люди бідкаються, що ударну хвилю чули по всьому Донецьку та Макіївці. Крім цього, у деяких будинках буцімто повибивало вікна та пошкодило меблі.
Ударна хвиля від вибуху, ймовірно, пошкодила кілька будинків / Фото з місцевих телеграм-каналів
У Донецьку весь час чомусь неспокійно
- В тимчасово окупованому Донецьку 2 липня також повідомляли про цвітіння "бавовни". Цього разу вибухи нібито чули у районі залізничного вокзалу в місті.
- До цього у Донецьку лунали вибухи 15 червня. У Ленінському районі міста помітили дим, що міг виникнути внаслідок пожежі.
- Також доволі гучно було у Донецьку і Луганську 8 червня. У містах, імовірно, працювала ворожа протиповітряна оборона, а також зник мобільний зв'язок.