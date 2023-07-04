Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Столб дыма видели в нескольких районах города, а также в соседних населенных пунктах, передает 24 Канал.

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Возле Донецка видели прилет

Один из местных жителей опубликовал видео, на котором ясно видно, как вблизи его дома произошел мощный взрыв. На кадрах видно, как по прилету в небо поднимается огненный дым.

У оккупированного Донецка видели взрывы: смотрите видео

Впоследствии стало известно, что этот прилет произошел в оккупированной Макеевке вблизи Донецка. На другом видео местная жительница рассказала, что "нечто конкретное взрывается".

В Макаевке возле Донецка что-то взорвалось: смотрите видео

Впоследствии расследователи InformNapalm заверили, что прилет произошел по одной из нефтебаз в оккупированном городе. Однако впоследствии в Вооруженных Силах официально подтвердили , что в результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной состав российских террористов.

Прилет в Макеевке произошел, вероятно, по нефтебазе: смотрите видео

В местных телеграм-каналах люди жалуются, что ударную волну слышали по всему Донецку и Макеевке. Кроме этого, в некоторых домах якобы выбило окна и повредило мебель.

Ударная волна от взрыва, вероятно, повредила несколько домов / Фото из местных телеграм-каналов

В Донецке все время почему-то неспокойно