Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Столб дыма видели в нескольких районах города, а также в соседних населенных пунктах, передает 24 Канал.
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Возле Донецка видели прилет
Один из местных жителей опубликовал видео, на котором ясно видно, как вблизи его дома произошел мощный взрыв. На кадрах видно, как по прилету в небо поднимается огненный дым.
У оккупированного Донецка видели взрывы: смотрите видео
Впоследствии стало известно, что этот прилет произошел в оккупированной Макеевке вблизи Донецка. На другом видео местная жительница рассказала, что "нечто конкретное взрывается".
В Макаевке возле Донецка что-то взорвалось: смотрите видео
Впоследствии расследователи InformNapalm заверили, что прилет произошел по одной из нефтебаз в оккупированном городе. Однако впоследствии в Вооруженных Силах официально подтвердили , что в результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной состав российских террористов.
Прилет в Макеевке произошел, вероятно, по нефтебазе: смотрите видео
В местных телеграм-каналах люди жалуются, что ударную волну слышали по всему Донецку и Макеевке. Кроме этого, в некоторых домах якобы выбило окна и повредило мебель.
Ударная волна от взрыва, вероятно, повредила несколько домов / Фото из местных телеграм-каналов
В Донецке все время почему-то неспокойно
- Во временно оккупированном Донецке 2 июля также сообщали о цветении "хлопка". На этот раз взрывы слышали в районе железнодорожного вокзала в городе.
- До этого в Донецке раздавались взрывы 15 июня. В Ленинском районе города заметили дым, который мог возникнуть в результате пожара.
- Также достаточно громко было в Донецке и Луганске 8 июня. В городах, вероятно, работала вражеская противовоздушная оборона, а также исчезла мобильная связь.