Телеграм-каналы начали распространять видео из Донецка около 18:30 2 июля. На ролике можно увидеть, как в небо вздымается дым. Рассказываем на 24 Канале, что могло произойти во временно оккупированном областном центре.
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"Хлопок" у железной дороги
Как мы отмечали, "хлопок" могла посетить район железнодорожного вокзала. Ролик, гуляющий по сети, свидетельствует о том, что это мог быть прилет. К такому выводу можно прийти потому, что в небо вздымается дым.
Пропагандистские сообщества уже начали сетовать на ситуацию в Донецке. Мол, его якобы обстреляли несколькими снарядами 155-миллиметрового калибра. Понятно, что в этом начали обвинять ВСУ.
Очевидцы сняли дым, поднимающийся с района вокзала: смотрите видео
Мы не можем с уверенностью сказать, какой именно объект посетил "хлопок". Но мы можем обратить внимание на то, что говорят пропагандисты. По их словам, атаки потерпели Куйбышевский и Киевский районы города. Собственно, там железнодорожные пути, железнодорожная инфраструктура и сам железнодорожный вокзал.
Прилеты были в Куйбышевском и Киевском районах / Скриншот с карты
Заметим, что накануне было неспокойно на временно оккупированной части Запорожской области. Там тоже раздавались взрывы.
"Хлопок" посетил Мелитополь и Токмак
- О взрывах в Запорожской области стало известно 1 июля. Мэр Мелитополя Иван Федоров в 19:35 заявил, что визит "хлопка" в город слышали местные жители. Заметим, что тогда коллаборанты в спешке заявляли о якобы работе ПВО.
- Непростой первый день июля был и для жителей Токмака. Приблизительно в то же время взрывы слышали и там. Правда, звучали они и раньше. Мониторинговая группа Monitor отмечала, что около 16:25 зафиксировали прилет в объект врага.
- Напоследок напомним о "хлопке" в Бердянске, который подвезли утром 30 июня. Тогда услышали более десяти взрывов. Говорят о попадании по штабу и складам горюче-смазочных материалов.
- Попадание по складам с топливом чрезвычайно важно, ведь буквально заламывает руки врагу. Следует понимать, что на захваченном аэропорту в Бердянске оккупанты размещают около 30 своих вертолетов. В том числе ударные Ка-52 "Аллигатор".