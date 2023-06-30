Это 24 Каналу прокомментировал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. По его словам, "хлопок" поспособствует наступлению ВСУ.
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"Было попадание по складу горюче-смазочных материалов. Россияне пытались применить ПВО, поэтому точное количество прилетов неизвестно. Но это точно было результативно", – сказал Дудукалов.
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Как "хлопок" в Бердянске поспособствует наступлению ВСУ
Попадание в склад оккупантов очень важно с точки зрения уничтожения враждебной логистики. Именно в Бердянске на территории захваченного аэропорта базировалось около 30 вертолетов, в том числе Ка-52.
Для них нужны были горюче-смазочные материалы, которые и были уничтожены. Это ослабит враждебные позиции и тыловую подготовку перед наступлением ВСУ.
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- Украинские военные продолжают продвигаться на фронте. В частности, на Запорожском направлении ВСУ захватывают первую линию обороны врага. Поскольку защитники идут по широкому фронту, то наступают медленно.
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- Как известно, с начала новой фазы наступления ВСУ освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.