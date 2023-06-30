Сначала о взрывах сообщали местные телеграмм-каналы. Уже впоследствии эту информацию подтвердили и в Бердянской МВА.

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В Бердянске было громко

Жители города отмечают, что в Бердянске раздалось более 10 взрывов. После этого в небе виднелся дым в разных частях города.

В Бердянске мощно расцвел "хлопок": смотрите видео

Отмечают, что взрывы прогремели вблизи аэропорта. Кроме того, есть информация, что вражеское ПВО якобы работало и в селе Осипенко. Впоследствии в населенном пункте слышали звуки детонации.

Россияне пытались предотвратить "хлопок" / Фото из соцсетей

Также местные сообщают, что было громко в Нововасиловке. Бердянская МВА сообщила, что детали "хлопка" уточняют в Генштабе.

Взрывы слышали в районе аэропорта: видео

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