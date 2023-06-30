Спершу про вибухи повідомляли місцеві телеграм-канали. Вже згодом цю інформацію підтвердили і в Бердянській МВА.

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У Бердянську було гучно

Мешканці міста зазначають, що у Бердянську пролунало понад 10 вибухів. Після цього у небі виднівся дим у різних частинах міста.

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Зазначають, що вибухи прогриміли поблизу аеропорту. Крім того, є інформація, що вороже ППО нібито працювало й в селі Осипенко. Згодом у населеному пункті чули звуки детонації.

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Також місцеві повідомляють, що було гучно у Нововасилівці. Бердянська МВА повідомила, що деталі "бавовни" уточнюють наразі у Генштабу.

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