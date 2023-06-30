Спершу про вибухи повідомляли місцеві телеграм-канали. Вже згодом цю інформацію підтвердили і в Бердянській МВА.
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У Бердянську було гучно
Мешканці міста зазначають, що у Бердянську пролунало понад 10 вибухів. Після цього у небі виднівся дим у різних частинах міста.
У Бердянську потужно розквітла "бавовна": дивіться відео
Зазначають, що вибухи прогриміли поблизу аеропорту. Крім того, є інформація, що вороже ППО нібито працювало й в селі Осипенко. Згодом у населеному пункті чули звуки детонації.
Росіяни намагались запобігти "бавовні" / Фото з соцмереж
Також місцеві повідомляють, що було гучно у Нововасилівці. Бердянська МВА повідомила, що деталі "бавовни" уточнюють наразі у Генштабу.
Вибухи чули в районі аеропорту: відео
"Бавовна" на Півдні: останні новини
- Останніми днями до Мелітополя, Генічеська та Бердянська часто навідується "бавовна". Так, внаслідок вибухів у Генічеську знищено три угрупування росіян, які були організовані на базах відпочинку.
- За 7 кілометрів від Мелітополя розташовувалася одна з військових частин окупантів. 23 червня там пролунало щонайменше 8 вибухів, завдяки яким частина російської армії не зможе воювати ні проти України, ні за терориста Євгєнія Пригожина.
- Крім того, Бердянськ "бавовнило" і 20 червня. Ворожі склади із боєприпасами, технікою й особовим складом яскраво палали та вибухали.
- Також у ніч на 22 червня прилетіло по турбазі "Троянда" в селі Азовське Бердянського району, де облаштувалися російські загарбники. Палало близько години.