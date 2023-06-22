Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Росіяни використовують заводи, як склади для техніки, а обʼєкти курортної інфраструктури, як казарми.

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Остання "бавовна" в Бердянську настільки налякала окупантів, що вони почали своїх "брасать".

Вони навіть не рахували свої втрати, бо навіть не намагалися забрати загиблих з того місця, де було влучання. Тому вони не знають про свої втрати і про результати такої "бавовни", але вона однозначно нас може тільки порадувати,

– каже Віктор Дудукалов.

Про життя в окупованому Бердянську розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов: дивитись відео

У Генштабі ЗСУ теж заявили про контрнаступ в Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Життя в окупованому Бердянську

Як розповідає Віктор Дудукалов, ситуація в Бердянську катострофічна. Є проблеми з медикаментами та продуктами. Окупанти змушують оформлювати паспорти Росії, втім люди відмовлюяться, через що нормального життя там немає.

Місцеве населення чекає на деокупацію. Люди постійно зіштовхуються із різними проблемами, особливо, коли доводиться контактувати із окупантами.

Проблеми з кожним днем тільки поглиблюються і загострюються для місцевого населення, на жаль,

– розповідає Віктор Дудукалов.

Зверніть увагу! Бердянськ перебуває в російській окупації з 27 лютого 2022 року. Після окупації місто залишилося без газопостачання, є постійні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом.

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