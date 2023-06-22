Російські пропагандисти зранку заявили про те, що Чонгарський міст втомився, пише 24 Канал. Чонгарський міст з'єднує Херсонську область і Крим.

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Міст пролягає через Чонгарську протоку

Територія, на якій розташований міст, наразі окупована російськими силами. Міст пролягає через Чонгарську протоку.

Чонгарський міст важливий для російських окупантів, оскільки через нього ворог перекидає живу силу та техніку на Південь України. Саме на Півдні Сили оборони України зараз ведуть наступальні операції.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук пов'язує "бавовну" на мості із землетрусом, який сколихнув Кримський півострів зранку 22 червня.

Також Братчук не виключив, що міст почав розміновуватися, однак не зовсім вчасно для російських окупантів.

Як відомо, у перший день повномасштабного вторгнення Росії вдалося просунутися з Криму на Херсонщину через Чонгарський міст. Генштабу ЗСУ спростовував чутки про начебто "незамінування" Чонгару. У Генштабі ЗСУ наголосили, що міст було заміновано, але українським військовим протистояли переважаючі у 15 разів сили російського противника.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв навіть заявляв, що кількість мінно-вибухових загороджень трохи збільшили, але ніяк не зменшили. Він розповів, що приблизно 22 лютого 2022 року підрозділи, які виконують завдання на цьому напрямку, отримали команду "на приведення всіх об'єктів у готовність №1".

Сили оборони наступають на Півдні