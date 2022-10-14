Мінно-вибухові загородження та підготовку до підриву окремих мостів та інфраструктури провели ще з 2016 року. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

До речі Відповідь має дати контрозвідка і вона буде публічною, – Данілов про "розмінований" Чонгар

Вибухівки привели у готовність перед 24 лютого

Далі війська підтримували ці системи в належному стані. Однак у 2019 – 2020 роках замінили підривники, оскільки через погодні умови вони вийшли з ладу.

За словами Наєва, кількість мінно-вибухових загороджень навіть трохи збільшили, але ніяк не зменшили. Восени 2021 року їх перевірили – всі були справними.

Командувач розповів, що приблизно 22 лютого 2022 року підрозділи, які виконують завдання на цьому напрямку, отримали команду "на приведення всіх об'єктів у готовність №1".

Команди на підрив офіцери отримали вчасно

Наєв продовжив, що на перешийках був один батальйон, командир якого здійснював управління і підрив цих об'єктів. Військовий нагадав, що військовослужбовець цього батальйону підірвав міст на Генічеському напрямку ціною власного життя, він отримав звання Героя України.

Кількість мінно-вибухових загороджень не знижувалася, все було в працездатному стані, і відповідні команди генерали і офіцери, які перебували там, отримали вчасно,

– наголосив Наєв.

Сили противника переважали

У Генштабі ЗСУ ще у квітні спростували чутки про начебто "незамінування" Чонгару. Наголошували, що міст був замінований, але Україні протистояли переважаючі у 15 разів сили.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що відповідь має дати контррозвідка, вона буде публічною.

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