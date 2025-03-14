Про це 24 Каналу розповів дипломат, посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий, зауваживши, що ідея про перемир'я на 30 днів – це бажання Дональда Трампа. Позиція України дещо інша. Варто спочатку узгодити гарантії безпеки та непоновлення війни, після чого йти на припинення вогню та переговори.

До теми Чи погодиться Росія на 30-денне перемир'я та чому переговори в Джидді – успіх для України

Що робити Україні

Як наголосив Чалий, Україна сподівається, що після тимчасового припинення вогню вдасться вийти на рішення, яке задовольнить нашу державу. Тут головне не потрапити в "пастку". Інколи буває, що рішення здається вигідним. А потім з'являються додаткові негативні обставини. І дати задню вже не виходить.

Я можу помилитися, але здається, що росіяни цього разу можуть хитро зіграти і погодитися на таке рішення. Так вони дадуть Трампу прозвітувати про успіх. А далі просто не будуть його виконувати. Я це вже бачив після перемовин, де було вказане припинення вогню. Вони ще й звинувачуватимуть в цьому Україну,

– сказав Чалий.

Попри це, є й інший сценарій. Росія може проявити свою жадібність та відкинути пропозицію. Якщо Штати будуть послідовними, то далі мають застосувати "батіг і пряник" вже щодо Росії.

Наразі Україні вдалося уникнути найгіршого – втрати Сполучених Штатів як партнера на цьому етапі війни. Нашій державі зараз важливо робити усе, аби мати сильнішу позицію на переговорах.

Думаю, що після припинення вогню, на жаль, миру не буде. Мир визначиться нашою спроможністю показати сильну позицію. Потрібно посилено контактувати з Європою. Вже зараз, поки ситуація розвивається, маємо максимально працювати над отриманням зброї,

– зазначив Чалий.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо вважає, що припинення вогню в Україні можна досягнути вже за кілька днів. Але на це ще має погодитися Росія.