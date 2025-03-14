Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый, отметив, что идея о перемирии на 30 дней – это желание Дональда Трампа. Позиция Украины несколько иная. Стоит сначала согласовать гарантии безопасности и невозобновления войны, после чего идти на прекращение огня и переговоры.

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Что делать Украине

Как отметил Чалый, Украина надеется, что после временного прекращения огня удастся выйти на решение, которое удовлетворит наше государство. Тут главное не попасть в "ловушку". Иногда бывает, что решение кажется выгодным. А потом появляются дополнительные негативные обстоятельства. И дать заднюю уже не получается.

Я могу ошибиться, но кажется, что россияне на этот раз могут хитро сыграть и согласиться на такое решение. Так они дадут Трампу отчитаться об успехе. А дальше просто не будут его выполнять. Я это уже видел после переговоров, где было указано прекращение огня. Они еще и будут обвинять в этом Украину,

– сказал Чалый.

Несмотря на это, есть и другой сценарий. Россия может проявить свою жадность и отвергнуть предложение. Если Штаты будут последовательными, то дальше должны применить "кнут и пряник" уже в отношении России.

Сейчас Украине удалось избежать худшего – потери Соединенных Штатов как партнера на этом этапе войны. Нашему государству сейчас важно делать все, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах.

Мир определится нашей способностью показать сильную позицию. Нужно контактировать с Европой. Пока ситуация развивается, должны максимально работать над получением оружия. Думаю, что после прекращения огня, к сожалению, мира не будет. Нужно будет входить в новом формате в переговоры с участием европейцев и других сторон. И, надеюсь, с усиленной позицией Украины из-за оружия,

– отметил Чалый.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио считает, что прекращение огня в Украине можно достичь уже через несколько дней. Но на это еще должна согласиться Россия.