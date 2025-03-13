За підсумками переговорів можна сказати, що для України вони пройшли успішно. Про це 24 Каналу розповів колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа. Більше деталей про переговори – читайте далі у матеріалі.

До речі Чи погодиться Росія на 30-денне перемир'я та чому переговори в Джидді – успіх для України

Підсумки зустрічі у Джидді

За підсумками переговорів у Джидді Україна прийняла пропозицію США зупинити вогонь на 30 днів, якщо на це погодиться Росія. Крім того, Сполучені Штати мали негайно відновити розвіддані та військову допомогу. Пьотр Кульпа підкреслив, що це дуже хороший сигнал для України.

"По-перше, час працює на користь України, якій потрібне безпечне небо, щоб нарощувати виробництво дронів і ракет. Україна робить це в темпі, а потенціал значно більший, ніж у Росії. По-друге, Росія фінансово перебуває у передінсультному стані, що теж є великим плюсом. По-третє, якщо Росія не погодиться на умови США, то буде винною, а доступ до розвідданих все одно залишається в України. Отже, це великий успіх", – пояснив Пьотр Кульпа.

Що важливо, з заяв, що лунали після переговорів, стало зрозуміло, що вже з'являється розуміння гарантій, які потрібні Україні, щоб Росія не почала війну знову.

Які ще питання могли обговорювати

Є дуже багато питань для обговорення між США та Україною. Це ключові питання, пов'язані з долею України та Європи. Пьотр Кульпа переконаний, що ці переговори є ключовими для долі глобальної системи у тій фазі війни, яка йде між ревізіоністами, тобто тими, хто прагне змінити наявний світопорядок, переглянути міжнародні правила, кордони та баланси сил.

Серед основних питань, які обговорювали делегації США та України, могли бути:

внутрішній суверенітет України, наприклад, чи зможе Україна утримувати армію на своїй території та виробляти потрібну зброю;

зовнішній суверенітет, наприклад, чи зможе Україна бути членом будь-яких союзів;

ким буде Росія після війни – чи буде вона агресором, якого стримують усі інші, чи гарантом безпеки, як було записано у проєкті угоди в Стамбулі у квітні 2022 року;

питання території. Хоча його часто ставлять на перше місце, насправді воно не є ключовим з погляду виживання народу;

технічні питання, пов'язані з припиненням вогню – на який час, як все відбуватиметься.

Зараз партнери мобілізуються та намагаються знайти систему реальної підтримки для України, яка буде більш ефективною. Отже, з одного боку, ми можемо чекати консолідації, підтримки Європи, а з іншого – йде розуміння наслідків, до яких призводить, наприклад, зупинка допомоги для України. Усі ці процеси зараз йдуть у зовнішній та внутрішній політиці, а час працює на користь України.

Чи піде Путін на домовленості

Дональд Трамп хоче витягнути все можливе для себе і США з війни в Україні, тому під час переговорів він поводитиметься агресивно як щодо України, так і щодо Росії. Утім, якщо справа стосується Трампа, є повна непередбачуваність, адже він поводиться нераціонально навіть з погляду розуміння інтересів США.

Трамп хотів би пожертвувати Україною, бо йому здається, що з Путіним можна зробити щось більше. Не тільки в сенсі Китаю, а, наприклад, економічно "обіграти" Європу. Крім того, для США розпад Росії, яка, за оцінками фінансистів, в передінсультному стані, є невигідним. Американці завжди їх рятують, щоб вони не розвалилися,

– сказав Пьотр Кульпа.

Насправді всі вже зрозуміли, що з Владіміром Путіним неможливо домовитися. Його залежність від Китаю настільки глибока, що його не відірвати. Путін залежить від війни, як наркоман від амфетаміну. Момент призупинення війни є для Путіна моментом, коли виникнуть запитання, що сталося з економікою та всім, що було у Росії 3 роки тому. Отже, сьогодні у Путіна немає іншого виходу, ніж продовжувати війну та входити у систему Північної Кореї.

Ситуація краще, ніж здається

Пьотр Кульпа переконаний, Сполучені Штати намагаються створити враження, ніби Путін виграв війну. Хоча для всіх очевидно, що Росія не досягла своїх стратегічних цілей.

"Сьогодні США намагаються вкрасти в України перемогу, але виявляється, що у них занадто короткі руки й немає важелів, які вони хотіли використати. Наприклад, важіль Польщі, бо Сполучені Штати хотіли розбити союз Польщі та України, щоб Польща пішла на американський тиск і закрила кордони. Але у США немає цих важелів, немає карт, про які казав Трамп. Це він говорив про себе, а не про президента Зеленського", – наголосив Пьотр Кульпа.

Цікаво Трамп заявив, що 2 квітня буде "дуже великий день"

Насправді ситуація значно краща, ніж заведено вважати, а позиції України набагато сильніші. Зараз у Європі з'являється нова структура безпеки, де є тільки 3 центри влади: Париж, Лондон і Київ. Це – ядерна зброя та мільйонна армія, що зв'язує Україну з Європою значно глибше, ніж те, що раніше говорили про НАТО і Європейський Союз.

Треба розуміти, що в новій Європі 2 центри сили перебувають не всередині Європейського Союзу. Це означає, що буде переформатування всієї системи, а Україна займатиме в цьому ключову роль. Це стане геополітичним результатом війни.