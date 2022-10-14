Минно-взрывные заграждения и подготовку к подрыву отдельных мостов и инфраструктуры провели с 2016 года. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Кстати Ответ должен дать контрразведку и он будет публичным, – Данилов о "разминированном" Чонгаре

Взрывчатку привели в готовность перед 24 февраля

Далее войска поддерживали эти системы в должном состоянии. Однако в 2019-2020 годах заменили взрывники, поскольку из-за погодных условий они вышли из строя.

По словам Наева, количество минно-взрывных заграждений даже немного увеличили, но никак не снизили. Осенью 2021 года их проверили – все были исправны.

Командующий рассказал, что примерно 22 февраля 2022 подразделения, выполняющие задачи на этом направлении, получили команду "на приведение всех объектов в готовность №1".

Команды на подрыв офицеры получили вовремя

Наев продолжил, что на перешейках находился один батальон, командир которого осуществлял управление и подрыв этих объектов. Военный напомнил, что военнослужащий этого батальона взорвал мост на Геническом направлении ценой своей жизни, он получил звание Героя Украины.

Количество минно-взрывных заграждений не снижалось, все было в трудоспособном состоянии, и находившиеся там соответствующие команды генералы и офицеры получили вовремя,

– подчеркнул Наев.

Силы противника преобладали

В Генштабе ВСУ еще в апреле опровергли слухи о якобы "незаминировании" Чонгару. Отмечали, что мост был заминирован, но Украине противостояли превосходящие силы в 15 раз.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что ответ должна дать контрразведка, он будет публичным.

Смотрите больше – назвали стратегию контрнаступления ВСУ в Херсонской области: видео