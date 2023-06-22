Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що у Мелітополі та неподалік міста пролунали гучні вибухи. Росіяни одразу заявили, що це нібито робота ППО, проте чорний дим і рух швидких свідчать про протилежне.

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Що трапилось в Мелітополя

Мешканці повідомляють, що гучно було в північній частині міста, а також було чути вибух в стороні Якимівки. Іван Федоров розповів, що у місті в бік пожежі поїхало багато швидких.

Рашисти вже відрапортували про надвлучне "певео", проте чорний дим і рух швидких по місту натякають на щось інше,

– написав він.

За попередньою інформацією, прилетіло по військові базі, яку окупанти облаштували на території медичних складів та газового господарства. Проте після вибухів російські військові відразу оточили розбиту позицію й все перекрили. Почався терор у селищі.

В ефірі національного телемарафону Федоров підтвердив, що вибухи в Мелітополі були сконцентровані поблизу місцевого міськгазу. Там на виробничих базах було скупчення російських військових та їхньої військової техніки.

Зазначимо, що нині, 22 червня, день "бавовни". Зранку прильоти відбулись на багатьох окупованих територіях.

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