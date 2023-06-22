Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в Мелитополе и неподалеку от города раздались громкие взрывы. Россияне сразу заявили, что это якобы работа ПВО, однако черный дым и движение скорых свидетельствуют об обратном.

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Что случилось у Мелитополя

Жители сообщают, что громко было в северной части города, а также был слышен взрыв в стороне Акимовки. Иван Федоров рассказал, что в городе в сторону пожара уехало много скорых.

Рашисты уже отрапортовали о сверхточном "певео", однако черный дым и движение скорых по городу намекают на что-то другое,

– написал он.

По предварительной информации, прилетело по военной базе, которую оккупанты обустроили на территории медицинских складов и газового хозяйства. Однако после взрывов российские военные сразу оцепили разбитую позицию и все перекрыли. Начался террор в деревне.

В эфире национального телемарафона Федоров подтвердил, что взрывы в Мелитополе были сконцентрированы вблизи местного горгаза. Там на производственных базах было скопление русских военных и их военной техники.

Отметим, что сегодня, 22 июня, день "хлопка". Утром прилеты прошли на многих оккупированных территориях.

Россияне в панике: где прилетело 22 июня