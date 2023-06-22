По состоянию на утро 22 июня, общие боевые потери России уже составляют 222 650 военных. Впрочем, эти данные не окончательны, а также не содержат информацию о раненых захватчиках.

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Следует обратить внимание, что только за сутки украинские воины уничтожили еще 7 вражеских танков, а также 21 артиллерийскую систему. За прошедшие сутки на Запорожском направлении наши воины сбили вражеский Ми-24 и обезвредили еще одну систему ПВО россиян.

Потери русской армии в Украине

Личного состава – 222 650 (+650)

танков – 4013 (+7),

боевых бронированных машин – 7783 (+12),

артиллерийских систем – 3941 (+21),

РСЗО – 617 (+2),

средств ПВО – 376 (+1),

самолетов – 314,

вертолетов – 307 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3438 (+10),

крылатых ракет – 1214,

кораблей – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 6678 (+11),

специальной техники – 539.

Потери врага по состоянию на 22 июня 2023 года / Фото Генштаб ВСУ

Что известно о потерях россиян