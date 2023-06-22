По состоянию на утро 22 июня, общие боевые потери России уже составляют 222 650 военных. Впрочем, эти данные не окончательны, а также не содержат информацию о раненых захватчиках.
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Следует обратить внимание, что только за сутки украинские воины уничтожили еще 7 вражеских танков, а также 21 артиллерийскую систему. За прошедшие сутки на Запорожском направлении наши воины сбили вражеский Ми-24 и обезвредили еще одну систему ПВО россиян.
Потери русской армии в Украине
- Личного состава – 222 650 (+650)
- танков – 4013 (+7),
- боевых бронированных машин – 7783 (+12),
- артиллерийских систем – 3941 (+21),
- РСЗО – 617 (+2),
- средств ПВО – 376 (+1),
- самолетов – 314,
- вертолетов – 307 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3438 (+10),
- крылатых ракет – 1214,
- кораблей – 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6678 (+11),
- специальной техники – 539.
Потери врага по состоянию на 22 июня 2023 года / Фото Генштаб ВСУ
Что известно о потерях россиян
- Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский 20 июня сообщил, что украинским войскам удалось продвинуться на Таврическом направлении.
- По его словам, только в течение суток потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот. Отметим, что численность роты в большинстве армий мира составляет 80 – 250 военнослужащих.
- Кроме того, украинские бойцы обезвредили 46 единиц военной техники противника
- По данным Минобороны, Силы обороны Украины за 16 месяцев полномасштабной войны уничтожили 120 – 130 танковых батальонов российских захватчиков.
- Также в разведке Минобороны Британии недавно информировали, что потери России во время контрнаступления ВСУ самые большие с момента жестоких боев за Бахмут в марте 2023 года.