На счету армии дронов уже не одна вражеская техника, в том числе и зенитный ракетный комплекс "Тор-М2К".

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Кроме того, наши операторы дронов смогли поразить:

танк,

бронетранспортер,

автомобиль "Урал",

командно-штабную машину "Кушетка-Б".

Только на днях в министерстве цифровой трансформации сообщили о начале нового этапа проекта "Армия дронов" для наших защитников. Да, еще 10 тысяч украинских военных смогут пройти обучение на беспилотниках, которые помогут уничтожить технику россиян

Это обучение станет вторым этапом в Академии Армии дронов. После прохождения курса операторы дронов смогут приобщиться к Силам обороны уже с новыми эффективными навыками.

Россия несет колоссальные потери

ВСУ ежедневно наносят существенные потери врагу, защищая свою землю. С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты не досчитались 120 – 130 танковых батальонов – то есть более 4000 танков. Свежей статистикой разделились в Министерстве обороны Украины.

Из-за значительных потерь в войне против Украины захватчики решили изменить тактику. Российские захватчики вынуждены подстраивать свои действия в бою таким образом, чтобы беречь свою военную технику. Сначала оккупанты посылают в бой людей, что-то вроде разведки. Но по сути это смертники, которых уничтожают ВСУ.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ отправили на тот свет 222 000 захватчиков. Из них – 540 только за последние сутки.