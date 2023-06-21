Так, украинские воины закреплялись на достигнутых рубежах и выравнивали линию фронта. К тому же на Востоке наши защитники продолжают сдерживать масштабное наступление российских захватчиков.

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Где продолжаются тяжелые бои

На Востоке украинские военные продолжают сдерживать масштабное наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевка и Серебрянское лесничество Донецкой области.

На направлении Белогоровка – Шипиловка наши войска вели наступательные действия, имели частичный успех. Сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что Восток – остается основным направлением наступления российских террористов. Их цель – выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Вблизи Бахмута ситуация неизменна. Там каждый день происходят по несколько боевых столкновений, линия стабильна.

В целом на Востоке наши войска крепко держат позиции, отбивая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери.

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