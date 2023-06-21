Так, украинские воины закреплялись на достигнутых рубежах и выравнивали линию фронта. К тому же на Востоке наши защитники продолжают сдерживать масштабное наступление российских захватчиков.
Обратите внимание Россия считает, что Украина может прорваться в Крым: разведка о том, как враг хочет останавливать ВСУ
Где продолжаются тяжелые бои
На Востоке украинские военные продолжают сдерживать масштабное наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевка и Серебрянское лесничество Донецкой области.
На направлении Белогоровка – Шипиловка наши войска вели наступательные действия, имели частичный успех. Сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.
Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что Восток – остается основным направлением наступления российских террористов. Их цель – выйти на границы Донецкой и Луганской областей.
Вблизи Бахмута ситуация неизменна. Там каждый день происходят по несколько боевых столкновений, линия стабильна.
В целом на Востоке наши войска крепко держат позиции, отбивая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери.
Что происходит на фронте: последние новости
- За прошедшие сутки Силы обороны наступали на трех направлениях: Новоданиловка – Роботино; Свободное Поле – Макаровка; Малая Токмачка – Вербовое.
- Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по его зенитно-ракетным комплексам.
- Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА врага.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава и военной техники, 3 станции РЭБ, 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 6 важных объектов противника.
- Кстати, по состоянию на 21 июня ВСУ ликвидировали 222 тысяч российских бойцов. Только за минувшие сутки было уничтожено 540 оккупантов.