Россия начала создавать оборонительные рубежи возле Перекопа, очевидно готовясь к сценарию, что украинские военные попытаются зайти в Крым. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии о российско-украинской войне за 21 июня.
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Оккупанты продолжили строить оборону на подступах к Крыму
Британские разведчики отмечают, что в последние недели российские силы продолжили строить оборону в тылу, особенно на подступах к оккупированному ими Крыму.
Оборона оккупантов включает протяженную зону оборонных сооружений протяженностью 9 километров в 3,5 километрах к северу от города Армянск, на узком перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью.
Укрепление россиян в Крыму / Фото разведка Британии
Оборонные рубежи россиян в Крыму / Фото разведка Британии
В разведке Минобороны Британии констатировали, что в России считают, что Украина способна к прямому наступлению на Крым. При этом в разведке подчеркивают важное значение оккупированного Крыма для России.
Эти тщательно продуманные заграждения свидетельствуют о том, что в командовании России считают украинские силы способными к прямому наступлению на Крым. Россия продолжает считать удержание контроля над полуостровом своим высоким политическим приоритетом,
– говорится в обзоре разведки Британии.
Где оккупанты готовятся к битве с ВСУ в Крыму
- Недавно журналисты получили в свое распоряжение новые снимки Planet Labs оккупированного Крыма. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что российская армия построила многочисленные линии обороны в оккупированном Крыму.
- Оборонные рубежи россиян простираются от административной границы с Украиной до Джанкоя.
- На спутниковых снимках зафиксированы оборонительные сооружения врага возле села Филатовка, КПВВ Армянск, Красноперекопска и в Джанкойском районе.
- Российские военные возводят фортификации вплотную к селам или даже в самих населенных пунктах. Это свидетельствует о том, что оккупанты планируют использовать крымчан как живой щит.
- Из-за коварной тактики россиян люди в Крыму окажутся в опасности, если на полуострове начнутся активные боевые действия.