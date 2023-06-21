Росія почала створювати оборонні рубежі біля Перекопу, вочевидь готуючись до сценарію, що українські військові спробують зайти в Крим. Про це мовиться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну за 21 червня.

Дивіться також Шлях деокупації: 9 ключових питань про наступ ЗСУ

Окупанти продовжили розбудовувати оборону на підступах до Криму

Британські розвідники зазначають, що останніми тижнями російські сили продовжили розбудовувати оборону в тилу, особливо на підступах до окупованого ними Криму.

Оборона окупантів включає протяжну зону оборонних споруд завдовжки 9 кілометрів за 3,5 кілометра на північ від міста Армянськ, на вузькому перешийку, що сполучає Крим з Херсонською областю.



Укріплення росіян у Криму / Фото розвідка Британії



Оборонні рубежі росіян у Криму / Фото розвідка Британії

У розвідці Міноборони Британії констатували, що в Росії вважають, що Україна спроможна до прямого наступу на Крим. При цьому в розвідці підкреслюють важливе значення окупованого Криму для Росії.

Ці ретельно продумані загородження свідчать, що у командуванні Росії вважають українські сили спроможними до прямого наступу на Крим. Росія продовжує вважати утримання контролю над півостровом своїм найвищим політичним пріоритетом,

– мовиться в огляді розвідки Британії.

Де окупанти готуються до битви з ЗСУ в Криму