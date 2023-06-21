Росія почала створювати оборонні рубежі біля Перекопу, вочевидь готуючись до сценарію, що українські військові спробують зайти в Крим. Про це мовиться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну за 21 червня.
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Окупанти продовжили розбудовувати оборону на підступах до Криму
Британські розвідники зазначають, що останніми тижнями російські сили продовжили розбудовувати оборону в тилу, особливо на підступах до окупованого ними Криму.
Оборона окупантів включає протяжну зону оборонних споруд завдовжки 9 кілометрів за 3,5 кілометра на північ від міста Армянськ, на вузькому перешийку, що сполучає Крим з Херсонською областю.
Укріплення росіян у Криму / Фото розвідка Британії
Оборонні рубежі росіян у Криму / Фото розвідка Британії
У розвідці Міноборони Британії констатували, що в Росії вважають, що Україна спроможна до прямого наступу на Крим. При цьому в розвідці підкреслюють важливе значення окупованого Криму для Росії.
Ці ретельно продумані загородження свідчать, що у командуванні Росії вважають українські сили спроможними до прямого наступу на Крим. Росія продовжує вважати утримання контролю над півостровом своїм найвищим політичним пріоритетом,
– мовиться в огляді розвідки Британії.
Де окупанти готуються до битви з ЗСУ в Криму
- Нещодавно журналісти отримали у своє розпорядження нові знімки Planet Labs окупованого Криму. Супутникові знімки свідчать, що російська армія побудувала численні лінії оборони в окупованому Криму.
- Оборонні рубежі росіян простягаються від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя.
- На супутникових знімках зафіксовано оборонні споруди ворога біля села Філатівка, КПВВ Армянськ, міста Красноперекопськ та у Джанкойському районі.
- Російські військові зводять фортифікації впритул до сіл або навіть у самих населених пунктах. Це свідчить про те, що окупанти планують використати кримчан як живий щит.
- Через підступну тактику росіян люди в Криму опиняться у небезпеці, якщо на півострові розпочнуться активні бойові дії.