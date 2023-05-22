Журналисты изучили сотни спутниковых снимков и поделились интересными кадрами. Они выделили 4 основных локации и продемонстрировали, с чем ВСУ могут столкнуться на них. По мнению экспертов, украинские военные могут изучить фотографии со спутников и дронов, чтобы обойти множество оборонительных сооружений российской армии.
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Крым
На западном берегу временно оккупированного полуострова захватчики создали оборонительные сооружения. На пляжном курорте вместо шезлонгов и зонтов можно увидеть бетонные пирамидки (известные как "зубы дракона"), окопные линии и бункеры. Россияне построили оборону вдоль 25-километрового побережья.
Оборонные укрепления россиян в Крыму / Фото обработано BBC
Токмак
Издание предполагает, что ВСУ захотят выбить оккупантов из Токмака, чтобы отрезать Крым от других временно оккупированных территорий. Ибо этот город располагается на ключевой трассе. Россияне могли выселить гражданское население, чтобы превратить населенный пункт в крепость.
Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на Токмак / Фото обработано BBC
На севере от города оккупанты вырыли сеть окопов в две линии, ожидая наступления украинских военных по этому направлению. Вокруг Токмака также появилось кольцо укреплений с 3 слоями обороны. Среди них есть противотанковые рвы и "зубы дракона".
Российские военные создали разные укрепления / Фото обработано BBC
Трасса E105
Дорога E105 соединяет Харьков с Мелитополем. Часть этой трассы расположена к западу от Токмака.
Вдоль 35-километрового участка российские оккупанты вырыли траншеи и противотанковые рвы. Артиллерия россиян может обстреливать часть этой дороги, а также трассу Т401.
Позиции россиян у трассы Е105 / Фото обработано BBC
Ровнополь
Село Ровнополь расположено в 55 километрах к северу от разрушенного россиянами Мариуполя. Вблизи населённого пункта захватчики создали круглые траншеи с грунтовыми насыпями посередине.
Как предполагает BBC, оккупанты могут с помощью этих насыпей защищать артиллерию или поддерживать устойчивость орудий. А траншеи позволят им укрываться от обстрелов и перемещать технику.
Оккупанты укрепились под Мариуполем / Фото обработано BBC
Больше о подготовке оккупантов к контрнаступлению ВСУ
- О фортификационных сооружениях россиян в Крыму также упоминал Андрей Юсов. Представитель ГУР Минобороны заявил, что оккупанты готовят эшелонированную оборону на севере полуострова. Это может свидетельствовать о том, что захватчики могут отступить туда с временно оккупированных территорий материковой Украины.
- А еще Россия пытается организовать поездки детей из разных стран мира в оккупированный ею же Крым. Об этом сообщил депутат литовского Сейма Лауринас Кащюнас. По его словам, захватчики таким циничным способом хотят защититься от ВСУ.
- Кроме этого, российские военные сильно укрепляются на временно оккупированной части Херсощины. Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что россияне успели подготовить несколько линий обороны.