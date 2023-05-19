Андрей Юсов дал понять, что войска страны-агрессорки начали задумываться над отступлением из материковой Украины. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Что происходит в Крыму
Представитель ГУР Минобороны Украины заявил, что россияне готовят эшелонированную оборону. Их оборонительные постройки появились на севере временно оккупированного полуострова.
Важно, что это делается на севере Крыма. Это говорит о том, что россияне как реалистический сценарий рассматривают в том числе отступление к определенным рубежам.
– отметил он.
Чем еще оккупанты занимаются на полуострове
По словам Юсова, в Крыму захватчики устраивают наиболее жесткие фильтрационные меры. Они проводят геноцидную политику против крымскотатарского населения и людей, идентифицирующих себя украинцами.
Как объяснил разведчик, россияне так себя ведут, потому что понимают, что они оккупанты. Также действия захватчиков свидетельствуют об их недоверии к местным жителям. Представитель Главного управления разведки назвал деоккупацию полуострова неизбежной.
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- 18 мая в районе Бахчисарая был взорван железнодорожный путь. Из-за этого 8 вагонов сошли с рельсов. Также было утрачено железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем.
- Украина не брала на себя ответственности за этот инцидент, а оккупанты заявили о "диверсии" и "неустановленных лицах". После этого инцидента спикер ГУР Юсов заявил, что россияне использовали эту железную дорогу для перевозки оружия, военной техники и БК.
- Не так давно стало известно о распространении панических настроений в Крыму. Оккупационные власти до сих пор не возобновили движение на Крымском мосту из-за страха рисков. Они предложили водителям пользоваться паромными переправами или ездить через территории, которые Россия оккупировала во время полномасштабного вторжения.