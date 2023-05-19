Кремлевские пропагандисты утверждают, что сейчас есть "постоянные провокации" по Крымскому мосту. Более того, власти России порекомендовали пользоваться так называемыми "новыми дорогами" через временно оккупированные территории Украины.

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"Запрет в целях безопасности"

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на данный момент потребности запускать движение грузовиков по Крымскому мосту нет. Кроме того, россияне заявляют о якобы "провокациях" и "постоянных попытках влияния". Поэтому в целях безопасности оккупанты не хотят пускать грузовики на мост.

Мы рассматривали этот вопрос. Более того, мы планировали запустить. Но сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и влияния на Крымский мост.

– заявил оккупант.

Кроме того, Хуснуллин объяснил, что в настоящее время власти "не хотят рисковать". Людям рекомендуют пользоваться "новыми дорогами" через временно оккупированные территории. Также россияне предлагают грузовикам выполнять маршруты, используя паромные переправы.

Отметим, что оккупанты запретили грузовикам двигаться по Крымскому мосту еще в октябре 2022 года.

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