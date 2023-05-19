Кремлевские пропагандисты утверждают, что сейчас есть "постоянные провокации" по Крымскому мосту. Более того, власти России порекомендовали пользоваться так называемыми "новыми дорогами" через временно оккупированные территории Украины.
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"Запрет в целях безопасности"
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на данный момент потребности запускать движение грузовиков по Крымскому мосту нет. Кроме того, россияне заявляют о якобы "провокациях" и "постоянных попытках влияния". Поэтому в целях безопасности оккупанты не хотят пускать грузовики на мост.
Мы рассматривали этот вопрос. Более того, мы планировали запустить. Но сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и влияния на Крымский мост.
– заявил оккупант.
Кроме того, Хуснуллин объяснил, что в настоящее время власти "не хотят рисковать". Людям рекомендуют пользоваться "новыми дорогами" через временно оккупированные территории. Также россияне предлагают грузовикам выполнять маршруты, используя паромные переправы.
Отметим, что оккупанты запретили грузовикам двигаться по Крымскому мосту еще в октябре 2022 года.
Ситуация в Крыму: последние новости
- В четверг, 18 мая, во временно оккупированном Крыму раздался мощный взрыв. В селе Чистенькое недалеко от Бахчисарая несколько вагонов с зерном сошли с рельсов. Пропагандисты устроили истерику, что на железной дороге якобы произошла "диверсия".
- Разведка Британии утверждает, что так называемая "диверсия" на железной дороге могла сорвать поставки ракет Черноморский флот России. В британском Минобороны заявили, что оккупанты будут пытаться отремонтировать колеи как можно скорее, чтобы не почувствовать задержек в поставках оружия.
- В Севастополе 18 мая раздалась серия мощных взрывов, которые изрядно испугали местных жителей. Оккупанты заявили, что якобы проходят учения российских военных.
- Российские ракеты, которыми оккупанты наносят удары по территории Украины, начали падать под носом оккупантов. Так, "Калибр", которым россияне наносили удары в ночь на 17 мая, упал на территории оккупированного Крыма. Один из жителей нашел крылатую ракету на собственном огороде.
- Под Джанкоем 12 мая самоликвидировался военный вертолет Ми-28. По предварительным данным, причиной аварии стали технические неисправности. Все находившиеся на борту вертолета погибли.