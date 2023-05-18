Об этом пишет спикер Одесской ОВА со ссылкой на телеграмм-канал ASTRA. Известно, что ракету в лесу обнаружил пастух. Случилось это в 6:30.

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Ракету нашли в районе села Вулкановка Ленинского района оккупированного Россией Крыма. Выехавшие на место эксперты пришли к выводу, что ракета "Калибр" принадлежит минобороны России. Пострадавших в результате инцидента нет.

Справка. "Калибр НК" – это крылатая ракета, разработанная для использования на надводных кораблях Российского Черноморского флота. Эти ракеты обладают способностью к точному поражению наземных целей на расстоянии до 2500 километров или морских целей на расстоянии до 375 километров.

Панические настроения оккупантов в Крыму усиливаются

Российские кафиры готовятся к ожидаемому контрнаступлению Вооруженных Сил Украины. Враг проводит инженерные работы, выкапывает траншеи и укрепляет оборонительные позиции. Панические настроения посреди захватчиков подтверждают материалы перехватов. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Паника распространяется и среди колаборантов. Юсов добавил, если траншеи роют на севере Крыма – это значит, что оккупанты допускают отступление и прорыв в Крым украинских Сил безопасности и обороны. Такая ситуация не только в Крыму. Речь идет и об ОРДЛО – так называемых "ЛНР", "ДНР" и других оккупированных территориях. Те, кто не уехал из оккупационных администраций, точно сидят на чемоданах.