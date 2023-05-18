Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, представители оккупационных властей в Крыму покупают недвижимость не в Крыму.

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Политтехнолог отметил, что гауляйтеры понимают, что скоро могут все потерять, но своим подчиненным говорят, что все под контролем.

"Все, как всегда. Кто наверху, награбили и пытаются сбросить недвижимость, понимая, что скоро она может им не понадобиться или будет конфискована у них. Они говорят подчиненным, что все сделали. Но окопы на пляжах никого не спасут", – сказал он.

Рынок недвижимости в Крыму "умер"

Борис Тизенгаузен подчеркнул, что предложения на рынке недвижимости сильно превышают спрос. Продается много квартир, однако желающих покупать их все меньше.

Он объяснил, что одна из причин, почему "умер" рынок недвижимости в Крыму – строительство фортификационных сооружений на севере полуострова. Строительная техника работает именно там.

Сколько угодно можно рыть окопов. В свое время россияне кичились тройным кольцом обороны вокруг Херсона. Это им не очень помогло. Я думаю, что мост оставят, чтобы дать возможность убежать. Возможно, сделают иначе: уничтожат мост, а потом будет ловушка для всех, кто там,

– считает политтехнолог.

Как добавил Тизенгаузен, россияне уже просчитывают, как можно будет бежать из Крыма через море, как увезсти с собой деньги, активы и документы.

Тизенгаузен о недвижимости россиян в Крыму: смотрите видео

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