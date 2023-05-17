Перед этим, в начале мая, российские захватчики вывозили из Энергодара, что в Запорожской области, все, что могли. После этого везли все из Мелитополя в Крым.

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Оккупанты вывозят зерно из Крыма

Российские оккупанты продолжают грабить население Украины, присваивая зерновой урожай мирных граждан. Так, в городе Феодосия, во временно оккупированном Крыму, так называемая российская оккупационная "власть" пытается вывезти похищенное зерно в свои порты, загружая его на подсанкционное сирийское судно Souria,

– рассказали наши военные.

Следует заметить, что это для россиян не новая практика. Ведь враги с начала полномасштабного вторжения воровали и продавали украинское зерно. По состоянию на декабрь 2022 года Россия украла на оккупированной части Украины пшеницу на миллиард долларов.

Оккупанты вывозят награбленное с оккупированных земель