Перед цим, на початку травня, російські загарбники вивозили з Енергодара, що у Запорізькій області, все, що могли. Після цього везли все з Мелітополя у Крим.

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Окупанти вивозять зерно з Криму

Російські окупанти продовжують грабувати населення України, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян. Так, у місті Феодосія, у тимчасово окупованому Криму, так звана російська окупаційна "влада" намагається вивезти викрадене зерно до своїх портів, завантажуючи його на підсанкційне сирійське судно Souria,

– розповіли наші військові.

Варто зауважити, що це для росіян не нова практика. Адже вороги з початку повномасштабного вторгнення крали та продавали українське зерно. Станом на грудень 2022 року Росія вкрала на окупованій частині України пшениці на мільярд доларів.

Окупанти вивозять награбоване з окупованих земель