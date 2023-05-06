Це трапилось після того, як окупанти оголосили про "евакуацію" на Запоріжжі. Мер Мелітополя розповів, що легкові машини стоять в черзі щонайменше 5 годин, щоб втекти в тимчасово окупований Крим.

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Що відбувається на КПП "Чонгар"

Окупанти догралися в "евакуацію": спровокували шалену паніку і не менш шалені черги. Фото "без слів" на КПП "Чонгар" по дорозі від Мелітополя до Криму,

– написав Іван Федоров.

Посадовець розповів, як російські загарбники проїжджають КПП "Чонгар". Зокрема:

військові та власники спецперепусток – поза чергою;

вантажівки з награбованим – в окремій черзі;

тисячі легкових авто – чекають мінімум 5 годин.

Окупанти стоять в чергах, щоб з Мелітополя втекти в Крим / Фото Івана Федорова

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