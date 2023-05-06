Это произошло после того, как оккупанты объявили об "эвакуации" на Запорожье. Мэр Мелитополя рассказал, что легковые машины стоят в очереди не менее 5 часов, чтобы скрыться во временно оккупированном Крыму.
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Что происходит на КПП "Чонгар"
Оккупанты доигрались в "эвакуацию": спровоцировали безумную панику и не менее безумные очереди. Фото "без слов" на КПП "Чонгар" по дороге от Мелитополя в Крым,
– написал Иван Федоров.
Чиновник рассказал, как российские захватчики проезжают КПП "Чонгар". В частности:
- военные и владельцы спецпропусков – вне очереди;
- грузовики с награбленным – в отдельной очереди;
- тысячи легковых автомобилей – ждут минимум 5 часов.
Оккупанты стоят в очередях, чтобы из Мелитополя убежать в Крым / Фото Ивана Федорова
Что происходит в Мелитополе: последние новости
- Известно, что россияне начали вывозить местных жителей из 18 прифронтовых населенных пунктов. В частности, заявили о Тимошевке, Смирновке, Тарасовке, Орлянском, Молочанске, Куйбышеве, Пришибе, Токмаке, Малой Белозерке, Васильевке, Большой Белозерке, Днепрорудном, Михайловке, Каменке-Днепровской, Энергодаре, Родах, Конских Раздорах и Розовке.
- Иван Федоров рассказал, что российские захватчики без объявления начали "эвакуацию" из Мелитополя. Так, по данным мэра, с 5 мая на центральной площади Мелитополя и территории первой гимназии стоят автобусы, которые вывозят оккупантов и гражданских.
- Мэр пояснил, что враги забирают "в основном коллаборантов и тех бешеных, которые согласились поехать с врагом".
- Кроме того, россияне жгут документы. 5 мая на заправках Мелитополя уже были очереди. Также сотрудникам коммунальных предприятий отдали трудовые книжки.
- Более того, гауляйтеры и коллаборанты говорят своим подчиненным пока "выходить на работу, но в случае взрывов – всем оставаться дома".