Россияне в Мелитополе ожидают контрнаступление ВСУ. Они готовятся к эвакуации и, к сожалению, активно депортируют местных жителей.

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В Мелитополе россияне панически ждут ВСУ

По словам Федорова, местные жители Мелитополя сообщают о очередях окупантов на заправках. Кроме этого, известно, что сотрудникам коммунальных предприятий выдали трудовые книжки.

Также гауляйтеры и коллаборанты говорят своим подчиненным пока "выходить на работу, но в случае взрывов всем оставаться дома".

Россияне начали вывозить местных с прифронтовых территорий

На фоне этих новостей гауляйтеры объявили о частичном вывозе местных жителей из 18 прифронтовых населенных пунктов.

Они заявили, что принудительный вывоз будет происходить из населенных пунктов Тимошевка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Большая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, и Розовка.

Оккупанты продолжают похищение детей

Оккупанты заявили, что дети старшего школьного возраста продолжат обучение в образовательных учреждениях. А родителей детей младшего возраста россияне призывают отдать на "оздоровление и отдых в детских лагерях", спекулируя на теме обстрелов. Мол, там им будет безопаснее. Однако напомним, что россияне не возвращают детей родителям из таких "детских лагерей".

Что сейчас происходит в Мелитополе