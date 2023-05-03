Патриотические горожане расклеили листовки о скором завершении "русской весны", сообщили источники 24 Канала. Мелитополь уже ждет украинского лета.

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В Мелитополе готовятся к украинскому лету

Партизаны в Мелитополе напомнили оккупантам, что отсчет к их "жесту доброй воли" уже начался.

Украинскому Лету в Мелитополе быть! Неизвестные патриоты распространили в оккупированном Мелитополе листовки о подготовке к Украинскому Лету. Раш*сты должны знать, через сколько времени они посетят концерт Кобзона,

– сообщили источники 24 Канала.

Кроме того, партизаны создали сайт, на котором можно узнать, сколько времени осталось до долгожданного события – Украинского Лета.

Партизаны напомнили россиянам, что Мелитополь – это Украина / Фото 24 Канал

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