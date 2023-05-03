Патриотические горожане расклеили листовки о скором завершении "русской весны", сообщили источники 24 Канала. Мелитополь уже ждет украинского лета.
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В Мелитополе готовятся к украинскому лету
Партизаны в Мелитополе напомнили оккупантам, что отсчет к их "жесту доброй воли" уже начался.
Украинскому Лету в Мелитополе быть! Неизвестные патриоты распространили в оккупированном Мелитополе листовки о подготовке к Украинскому Лету. Раш*сты должны знать, через сколько времени они посетят концерт Кобзона,
– сообщили источники 24 Канала.
Кроме того, партизаны создали сайт, на котором можно узнать, сколько времени осталось до долгожданного события – Украинского Лета.
Партизаны напомнили россиянам, что Мелитополь – это Украина / Фото 24 Канал
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Мелитопольцы сопротивляются захватчикам
- В Мелитополе активно работает движение сопротивления "Желтая лента". К рядам партизан уже присоединились более 10 тысяч человек.
- В частности, они рисуют аутентичные украинские буквы на постройках, где находятся оккупанты. Однажды кадыровцы даже скрылись из здания, на котором была нарисована буква "ї".
- Также партизаны пишут послание для россиян на российских банкнотах, из-за оккупации временно находящихся в обращении.
- Кроме этого, в Мелитополе систематически встречается "хлопок". В частности, недавно взрывы раздавались в районе железнодорожного депо. Причиной стала детонация боеприпасов, которые захватчики концентрируют в том районе.
- По базам оккупантов прилетело и вечером 30 апреля. Местные паблики сообщали, что случилось попадание в гостиницу "Привал охотника", где жили захватчики.
- До этого "хлопок" в Мелитополе был 27 апреля. Мэр Иван Федоров заявил, что в городе раздался мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что там якобы взорвали местного коллаборанта Александра Мищенко.