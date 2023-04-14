Об этом в эфире телемарафона сообщил глава города Иван Федоров. По его словам, взрывы в этом районе раздаются уже не в первый раз.
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Вероятно, сдетонировали боеприпасы россиян
Утро для врага началось совсем некрасиво – в городе раздался сверхмощный взрыв, который слышали даже в окрестных селах. Этот взрыв был близ железной дороги и железнодорожного депо. Детали сообщим впоследствии,
– сообщил Федоров.
Он добавил, что в этом районе города захватчики концентрируют технику и боеприпасы. Кроме того, по словам Федорова, на базе депо враг разместил ремонтную базу, которая уже страдала от взрывов,"но еще не полностью разрушена".
Любопытно, что коллаборант Владимир Рогов тоже подтвердил взрыв в городе. Однако, как и ожидалось, оккупант утверждает, что причиной взрыва стал якобы газовый баллон в одном из гаражей на улице Радищева, 58.
Довольно сомнительным является тот факт, что взрыв газового баллона слышали даже в окрестных селах.
Ситуация в Мелитополе: последние новости
- Федоров рассказал, что вечером 13 апреля в районе мелитопольского аэродрома слышали перестрелку и взрывы. Мэр города предполагает, что, скорее всего, это было потому, что оккупанты что-то не поделили между собой.
- Оккупанты в Мелитополе чувствуют скорый конец, поэтому рассказывают россиянам, как можно уехать из города. Планы эвакуации жителям города раздают прямо посреди улиц.
- Такие переживания захватчиков оправданы, ведь за две недели наши военные уничтожили 15 размещений оккупантов в Запорожской области. Из них 7 группировок захватчиков ликвидировали непосредственно в Мелитополе.
- Кроме того, 6 апреля во временно оккупированном Мелитополе ночью было очень громко. По предварительным данным, взрывалась вражеская база россиян, расположенная в районе захваченного аэродрома.