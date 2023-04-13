В Мелитополе у стадиона "Авангард" заметили странных почтальонов. Как оказалось, люди в жилетах "Волонтёры Za Россию" раздают прохожим газеты, сообщают источники 24 Канала.

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На первой полосе – план эвакуации

Макулатура, которую раздают жителям Мелитополя, называется "Славянская правда". Интересно, что на первой полосе размещен план эвакуации из города. В самом тексте подчеркивают, что в случае контрнаступления ВСУ гражданам России следует уехать из Мелитополя.

В Мелитополе готовят россиян к эвакуации: смотрите видео

Любители фраз "своих не бросаем" отмечают, что власти якобы обеспечат всем россиянам эвакуацию воздухом, землей и морем. Отмечают, что ключевые маршруты эвакуации будут выглядеть так:

Геническ – Симферополь – Керчь – Новороссийск / Краснодар;

Мелитополь – Бердянск – Мариуполь – Ростов-на-Дону.

Россиянам советуют выехать с оккупированной территории / Фото предоставлены 24 Каналу

Кроме того, граждан России предупреждают, что уехать удастся не всем. По сути, главной преградой может быть плохая подготовка транспортных средств. Несмотря на это, россиян просят "быть спокойными и доверять властям".

В Запорожье "ничего не происходит"