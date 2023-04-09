В частности, наши защитники уничтожили 7 местоположений россиян в Мелитополе. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что известно об уничтожении 15 размещений оккупантов на Запорожье

По словам Федорова, в Запорожской области за две недели уничтожено более 15 размещений оккупантов – из них 7 непосредственно в Мелитополе.

Городской глава отметил, что "хлопок" дважды случался на аэродроме и трижды на локомотивном депо.

Остальные же расположения были уничтожены в:

Федоровке,

Веселом,

вблизи Токмака,

Верхнего Токмака,

Мирного,

Молочанска.

"Хлопок" на Запорожье: последние новости

6 апреля во временно оккупированном Мелитополе ночью было очень шумно. По предварительным данным, взрывалась вражеская база россиян, расположенная в районе захваченного аэродрома.

А 5 апреля громкие взрывы прогремели в Молочанском районе и Токмаке. Чуть раньше – вблизи поселка Мирное, расположенного в Мелитопольском районе.

27 марта в Мелитополе к оккупантам пришел "хлопок". В результате взрывов пострадали десятки российских террористов.

По словам мэра, в захваченных зданиях техникума и вуза находились казармы и так называемая "администрация" вражеской спецслужбы "МГБ".

Как сообщали очевидцы, они видели, как прямо в нижнем белье выбегали из этого общежития российские военные.

Потери россиян на войне

По состоянию на 9 апреля наши защитники уничтожили 178 150 оккупантов. Потери в технике составляют: