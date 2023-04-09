В частности, наши защитники уничтожили 7 местоположений россиян в Мелитополе. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что известно об уничтожении 15 размещений оккупантов на Запорожье

По словам Федорова, в Запорожской области за две недели уничтожено более 15 размещений оккупантов – из них 7 непосредственно в Мелитополе.

Городской глава отметил, что "хлопок" дважды случался на аэродроме и трижды на локомотивном депо.

Остальные же расположения были уничтожены в:

  • Федоровке,
  • Веселом,
  • вблизи Токмака,
  • Верхнего Токмака,
  • Мирного,
  • Молочанска.

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Потери россиян на войне

По состоянию на 9 апреля наши защитники уничтожили 178 150 оккупантов. Потери в технике составляют:

  • танков – 3 636 единиц,
  • боевых бронированных машин – 7 024 единицы,
  • артиллерийских систем – 2 740 единиц,
  • РСЗО – 533 единиц,
  • средств ПВО – 282 единицы,
  • самолетов – 307 единиц,
  • вертолетов – 292 единицы,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 312 единиц,
  • крылатых ракет – 911 единиц,
  • кораблей – 18 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 602 единицы,
  • специальной техники – 309 единиц.