В общей сложности с начала полномасштабного вторжения на "концерт Кобзона" отправили 178 150 оккупантов. Заметим, что реальная цифра может быть значительно больше. Ведь подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий невозможно.

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Потери врага в технике

Враг несет потери не только в живой силе. Наши защитники еще и отлично справляются с техникой оккупантов. В металлолом уже удалось превратить:

Танков – 3 636 единиц,

боевых бронированных машин – 7 024 единицы,

артиллерийских систем – 2 740 единиц,

РСЗО – 533 единиц,

средств ПВО – 282 единицы,

самолетов – 307 единиц,

вертолетов – 292 единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 312 единиц,

крылатых ракет – 911 единиц,

кораблей – 18 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 602 единицы,

специальной техники – 309 единиц.

Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 9 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

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Что произошло на фронте этого дня

Украинские защитники уже 410 сутки защищают родные земли от оккупантов. В утренней сводке Генштаб рассказал, какая сейчас ситуация на фронте.

Как стало известно, за минувшие сутки враги нанесли 4 ракетных и 40 авиационных ударов. Также захватчики совершили 58 обстрелов из РСЗО по позициям военных и гражданской инфраструктуре страны.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины, ведь противник не прекращает применять тактику террора,

– объяснили в своде.

В то же время воины ВСУ наносят врагу колоссальные потери войску агрессоров. В частности, украинская авиация ударила 12 раз по позициях россиян.

Кроме того, удалось сбить немалое количество вражеских дронов:

2 единицы – типа "Supercam",

6 БПЛА типа "Орлан-10",

еще 6 – типа "Zala".

При этом подразделения ракетных войск и артиллерии попали в 2 позиции личного состава противника, его вооружения и техники. Они поразили склад боеприпасов, позицию средств ПВО и 5 станций радиоэлектронной борьбы.