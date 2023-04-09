В общей сложности с начала полномасштабного вторжения на "концерт Кобзона" отправили 178 150 оккупантов. Заметим, что реальная цифра может быть значительно больше. Ведь подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий невозможно.
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Потери врага в технике
Враг несет потери не только в живой силе. Наши защитники еще и отлично справляются с техникой оккупантов. В металлолом уже удалось превратить:
- Танков – 3 636 единиц,
- боевых бронированных машин – 7 024 единицы,
- артиллерийских систем – 2 740 единиц,
- РСЗО – 533 единиц,
- средств ПВО – 282 единицы,
- самолетов – 307 единиц,
- вертолетов – 292 единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 312 единиц,
- крылатых ракет – 911 единиц,
- кораблей – 18 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 602 единицы,
- специальной техники – 309 единиц.
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 9 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ
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Что произошло на фронте этого дня
Украинские защитники уже 410 сутки защищают родные земли от оккупантов. В утренней сводке Генштаб рассказал, какая сейчас ситуация на фронте.
Как стало известно, за минувшие сутки враги нанесли 4 ракетных и 40 авиационных ударов. Также захватчики совершили 58 обстрелов из РСЗО по позициям военных и гражданской инфраструктуре страны.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины, ведь противник не прекращает применять тактику террора,
– объяснили в своде.
В то же время воины ВСУ наносят врагу колоссальные потери войску агрессоров. В частности, украинская авиация ударила 12 раз по позициях россиян.
Кроме того, удалось сбить немалое количество вражеских дронов:
- 2 единицы – типа "Supercam",
- 6 БПЛА типа "Орлан-10",
- еще 6 – типа "Zala".
При этом подразделения ракетных войск и артиллерии попали в 2 позиции личного состава противника, его вооружения и техники. Они поразили склад боеприпасов, позицию средств ПВО и 5 станций радиоэлектронной борьбы.