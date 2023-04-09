Составители свежего отчета Института по изучению войны обратили внимание на слова председателя Совета резервистов ВСУ Ивана Тимочко. Он 8 апреля заметил, что россияне ведут боевые действия вдоль всей линии фронта. В то же время он отметил, что наступательный потенциал врага продолжает снижаться.

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Оккупанты пытаются распылить ВСУ

Также Тимочко добавил, что атаки врага направлены на то, чтобы отвлекать и распылять украинское войско в ожидании контрнаступления. По его словам, ни на одном участке фронта оккупантам не удается добиться серьезных успехов. Кроме того, наблюдается определенное понижение темпов обстрелов Бахмута и его окрестностей. Интересно, что на других участках обстрелы вообще полностью остановились.

По словам Тимочка, наступление на Авдеевку "захлебнулось". Кроме того, оккупанты, хоть и превратили Марьинку в руины, так и не взяли ее под контроль.

Слова Тимочка подтверждает российский военкор. В Институте отметили, что он сообщил о понижении темпов российского наступления по всей линии фронта Авдеевка – Донецк за прошедшие сутки. Также он добавил, что оккупантам трудно продвинуться в любой точке нашего государства.

Отмечают составители отчета, что общий фокус российского информационного пространства сместился. Если раньше говорилось о российских наступательных возможностях, то сейчас – о потенциале Украины в отвоевании значительных территорий. Это означает, что оккупанты готовятся к контрнаступлению.

Компенсируют провалы в наступлении артой

В Институте обратили внимание на динамику использования боевой артиллерии врагом. Она свидетельствует, что оккупанты ею пытаются компенсировать ухудшение в наступательных возможностях.

Также в отчете цитируют бывшего так называемого министра безопасности "ДНР", а ныне командира батальона "Восток" Александра Ходаковского. Он уже посетовал, что российское командование решило почти полностью прекратить ежедневную выдачу боеприпасов. Речь о тех участках фронта, где активные наступательные действия не ведутся. По его словам, дефицит артиллерийских боеприпасов частично связан именно с украинским контрнаступлением.

Заявление Ходаковского указывает на то, что российское командование должно строго определять приоритеты поставок артиллерийских боеприпасов в связи с их дефицитом.

– отметили в Институте.

Составители отчета отметили, что высокий спрос на снаряды свидетельствует о том, что враг все еще в значительной степени полагается на артиллерию. С ее помощью захватчики стремятся компенсировать ключевые недостатки в боевых возможностях. Речь идет, в частности, о плохих навыках военных в наведении на цель, недостаточных возможностях наземного штурма, недостаточном количестве военно-воздушных сил в Украине.

Оккупанты совершают тяжелые артиллерийские обстрелы, чтобы сравнивать с землей населенные пункты. Уже после этого их россияне захватывают. Таким образом, удается компенсировать эффективные пехотные атаки или авиаудары с использованием дефицитных высокоточных боеприпасов. Кроме того, это позволяет спасти российских пилотов от украинской ПВО.

Тем временем The Washington Post отметил, что Украина использует на треть меньше снарядов. Причина – тщательное определение приоритетных целей. Кроме того, следует учитывать сам характер боевых действий. В Институте отмечают, что наступление всегда требует большей потребности в артиллерийских средствах.