Укладачі свіжого звіту Інституту з вивчення війни звернули увагу на слова голови Ради резервістів ЗСУ Івана Тимочко. Він 8 квітня зауважив, що росіяни ведуть бойові дії уздовж усієї лінії фронту. Водночас він зазначив, що наступальний потенціал ворога продовжує знижуватися.

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Окупанти намагаються розпорошити ЗСУ

Також Тимочко додав, що наразі атаки ворога спрямовані на те, щоб відволікати та розпорошувати українське військо в очікуванні контрнаступу. За його словами, на жодній ділянці фронту окупантам не вдається досягнути серйозних успіхів. Крім того, спостерігається певне зниження темпів обстрілів Бахмута та його околиць. Цікаво, що на інших ділянках обстріли взагалі повністю зупинилися.

За словами Тимочка, наступ на Авдіївку "захлинувся". Крім того, окупанти, хоч і перетворили Мар'їнку на руїни, так і не взяли її під контроль.

Слова Тимочка підтверджує російський воєнкор. В Інституті зауважили, що він повідомив про зниження темпів російського наступу на всій лінії фронту Авдіївка – Донецьк упродовж минулої доби. Також він зазначив, що окупантам важко просунутися у будь-якій точці нашої держави.

Зауважують укладачі звіту, що загальний фокус російського інформаційного простору змістився. Якщо раніше мовилося про російські наступальні можливості, то зараз – про потенціал України у відвоюванні значних територій. Це означає, що окупанти готуються до контрнаступу.

Компенсують провали у наступі артою

В Інституті звернули увагу на динаміку використання бойової артилерії ворогом. Вона свідчить про те, що окупанти нею намагаються компенсувати погіршення у наступальних можливостях.

Також у звіті цитують колишнього так званого міністра безпеки "ДНР", а нині командира батальйону "Восток" Алєксандра Ходаковського. Він уже поскаржився, що російське командування вирішило майже повністю припинити щоденну видачу боєприпасів. Мовиться про ті ділянки фронту, де активні наступальні дії не ведуться. За його словами, дефіцит артилерійських боєприпасів частково пов'язаний саме з українським контрнаступом.

Заява Ходаковського вказує на те, що російське командування має суворо визначати пріоритети постачання артилерійських боєприпасів у зв'язку з їх дефіцитом,

– зауважили в Інституті.

Укладачі звіту зазначили, що високий попит на снаряди свідчить про те, що ворог усе ще значною мірою покладається на артилерію. З її допомогою загарбники прагнуть компенсувати ключові недоліки у бойових можливостях. Мовиться, зокрема, про погані навички військових у наведенні на ціль, недостатні можливості наземного штурму, недостатню кількість військово-повітряних сил в Україні.

Окупанти здійснюють важкі артилерійські обстріли, щоб зрівнювати з землею населені пункти. Вже після цього їх загарбники захоплюють. Таким чином вдається компенсувати ефективні піхотні атаки або авіаудари з використанням дефіцитних високоточних боєприпасів. Та й це дозволяє врятувати російських пілотів від української ППО.

Тим часом The Washington Post зауважив, що Україна використовує на третину менше снарядів. Причина – ретельне визначення пріоритетних цілей. Крім того, слід зважати на сам характер бойових дій. В Інституті зазначають, що наступ завжди вимагає більшої потреби в артилерійських засобах.