На жаль, внаслідок дій ворога є потерпілі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС України.

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Ворог вдарив по Семенівці

Ввечері 4 січня російські війська завдали авіаударів КАБами по житловому масиву прикордонного міста Новгород-Сіверського району.

У МВС України розповіли, що пошкоджена адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки і автомобілі. Наразі на місці працюють всі необхідні служби.

Також там оприлюднили інформацію щодо постраждалих.

7 людей отримали поранення унаслідок російських авіаударів по прикордонному місту Семенівка,

– ідеться в повідомленні.

Відповідну інформацію там оприлюднили о 23:32 4 січня.



Окупанти вдарили по Семенівці / Фото Національної поліції України