К сожалению, в результате действий врага есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД Украины.
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Враг ударил по Семеновке
Вечером 4 января российские войска нанесли авиаудары КАБами по жилому массиву приграничного города Новгород-Северского района.
В МВД Украины рассказали, что повреждено админздание, больница, кафе, жилые дома и автомобили. Сейчас на месте работают все необходимые службы.
Также там обнародовали информацию о пострадавших.
7 человек получили ранения в результате российских авиаударов по приграничному городу Семеновка,
– говорится в сообщении.
Соответствующую информацию там обнародовали в 23:32 4 января.
Оккупанты ударили по Семеновке / Фото Национальной полиции Украины