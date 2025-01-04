До пошукових заходів долучилися кінологічні підрозділи ДСНС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Які результати рятувальної операції ДСНС у Свесі

За даними рятувальників, людей під завалами не виявлено.

Внаслідок атаки серйозно постраждали житлові будівлі: у п’ятиповерхівці зруйновано 15 квартир, а також повністю знищено один приватний будинок. Вибухова хвиля завдала значних пошкоджень – близько 900 вікон були вибиті у чотирьох багатоповерхових і семи приватних будинках.

Удар призвів до травмування 10 осіб, серед них двоє дітей. Повідомлень про жертв удару немає.

Для ліквідації наслідків було залучено 46 співробітників ДСНС та 12 одиниць техніки. Рятувальники оперативно виконали всі необхідні заходи.

Фото рятувальної операції ДСНС у Свесі

Нагадаємо, сьогодні у Сумській області лунали вибухи. У Сумській ОВА уточнюють, що по Свеській громаді росіяни вдарили КАБами, було 2 вибухи. Чотири 5-поверхові будинки зазнали пошкоджень, в одному з них зруйновано цілий під'їзд.

Загалом протягом дня держава-терорист здійснила 92 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 213 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська громади.