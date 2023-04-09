Загалом від початку повномасштабного вторгнення на "концерт Кобзона" відправили 178 150 окупантів. Зауважимо, що реальна цифра може бути значно більшою. Адже достеменно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій неможливо.

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Втрати ворога у техніці

Ворог зазнає втрат не лише у живій силі. Наші захисники ще й відмінно справляються з технікою окупантів. На брухт уже вдалося перетворити:

танків – 3 636 одиниць,

бойових броньованих машин – 7 024 одиниць,

артилерійських систем – 2 740 одиниць,

РСЗВ – 533 одиниць,

засобів ППО – 282 одиниці,

літаків – 307 одиниць,

гелікоптерів – 292 одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 312 одиниць,

крилатих ракет – 911 одиниць,

кораблів – 18 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 602 одиниць,

спеціальної техніки – 309 одиниці.

Актуальна статистика втрат ворога станом на 9 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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Що відбулося на фронті цього дня

Українські захисники вже 410 добу захищають рідні землі від окупантів. У ранковому зведенні Генштаб розповів, яка зараз ситуація на фронті.

Як стало відомо, за минулу добу вороги завдали 4 ракетних та 40 авіаційних ударів. Також загарбники здійснили 58 обстрілів з РСЗВ по позиціях військових та по цивільній інфраструктурі країни.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України, адже противник не припиняє застосовувати тактику терору,

– пояснили у зведенні.

Водночас воїни ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат війську агресорів. Зокрема українська авіація вдарила 12 разів по позиціях росіян.

Крім того, вдалося збити чималу кількість ворожих дронів:

2 одиниці – типу "Supercam",

6 БпЛА типу "Орлан-10",

ще 6 – типу "Zala".

При цьому підрозділи ракетних військ і артилерії поцілили у 2 позиції особового складу противника, його озброєння та техніки. Вони уразили склад боєприпасів, позицію засобів ППО та 5 станцій радіоелектронної боротьби.