Загалом від початку повномасштабного вторгнення на "концерт Кобзона" відправили 178 150 окупантів. Зауважимо, що реальна цифра може бути значно більшою. Адже достеменно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій неможливо.
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Втрати ворога у техніці
Ворог зазнає втрат не лише у живій силі. Наші захисники ще й відмінно справляються з технікою окупантів. На брухт уже вдалося перетворити:
- танків – 3 636 одиниць,
- бойових броньованих машин – 7 024 одиниць,
- артилерійських систем – 2 740 одиниць,
- РСЗВ – 533 одиниць,
- засобів ППО – 282 одиниці,
- літаків – 307 одиниць,
- гелікоптерів – 292 одиниці,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 312 одиниць,
- крилатих ракет – 911 одиниць,
- кораблів – 18 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 602 одиниць,
- спеціальної техніки – 309 одиниці.
Актуальна статистика втрат ворога станом на 9 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
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Що відбулося на фронті цього дня
Українські захисники вже 410 добу захищають рідні землі від окупантів. У ранковому зведенні Генштаб розповів, яка зараз ситуація на фронті.
Як стало відомо, за минулу добу вороги завдали 4 ракетних та 40 авіаційних ударів. Також загарбники здійснили 58 обстрілів з РСЗВ по позиціях військових та по цивільній інфраструктурі країни.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України, адже противник не припиняє застосовувати тактику терору,
– пояснили у зведенні.
Водночас воїни ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат війську агресорів. Зокрема українська авіація вдарила 12 разів по позиціях росіян.
Крім того, вдалося збити чималу кількість ворожих дронів:
- 2 одиниці – типу "Supercam",
- 6 БпЛА типу "Орлан-10",
- ще 6 – типу "Zala".
При цьому підрозділи ракетних військ і артилерії поцілили у 2 позиції особового складу противника, його озброєння та техніки. Вони уразили склад боєприпасів, позицію засобів ППО та 5 станцій радіоелектронної боротьби.